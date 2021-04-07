Где смотреть "Бавария" – ПСЖ: расписание трансляций четвертьфинала Лиги чемпионов

В среду, 7 апреля, "Бавария" на своем поле примет ПСЖ в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Прямую трансляцию поединка, который начнется в 22:00 по киевскому времени, можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2" и медиасервисе MEGOGO на pop-up канале Volia Football HD 1. В России встречу покажут по "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 2", а в Беларуси – по "Беларусь 5".

"Бавария" является фаворитом домашнего матча. Ставки на ее победу принимаются за коэффициент 1,95, на ничью – за 3,80, а на выигрыш ПСЖ можно поставить за 3,60. По мнению спортивных аналитиков, мюнхенцы имеют больше шансов на выход в полуфинал. Вероятность этого события оценивается котировкой 1,66.

Отметим, что немецкий клуб столкнулся с несколькими серьезными потерями, в частности против парижан точно не сыграют лучший бомбардир команды Роберт Левандовски, форварды Серж Гнабри, Дуглас Коста и другие исполнители.

У ПСЖ также есть некоторые проблемы с составом. Поединок с "Баварией" пропустят нападающий Мауро Икарди, полузащитник Марко Вератти и фланговые защитники Бернат, Алессандро Флоренци и Левен Курзава.

Отметим, что летом 2020 года эти команды встречались в финале Лиги чемпионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 апреля в четвертьфинале турнира "Реал" легко разобрался с "Ливерпулем", а "Манчестер Сити" вырвал победу у "Боруссии" Д.