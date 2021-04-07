Де дивитися "Порту" – "Челсі": розклад трансляцій чвертьфіналу Ліги чемпіонів

У середу, 7 квітня, "Порту" на своєму полі прийме "Челсі" в першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Пряму трансляцію поєдинку, який розпочнеться о 22:00 за київським часом, в Україні можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 1" і медіасервісі MEGOGO на pop-up каналі Volia Football HD 2. У Росії зустріч покажуть на "Матч! Футбол1".

"Челсі" є явним фаворитом виїзного матчу та всього двоматчевого протистояння. На перемогу підопічних Томаса Тухеля в гостях можна поставити за 1,75, на нічию – за 3,50, а тріумф португальців оцінюється котируванням 5,25. Ставки на вихід лондонців у півфінал приймаються за коефіцієнт 1,25, а на успіх "Порту" – за 3,75.

Котирування на матч "Порту" - "Челсі" Bet365

Котирування на прохід "Порту" - "Челсі" Bet365

Нагадаємо, що в 1/8 фіналу англійці були сильнішими за мадридський "Атлетіко" (3:0 за сумою двох зустрічей), а їхні суперники сенсаційно вибили з турніру "Ювентус" із Кріштіану Роналду завдяки голам, забитим на виїзді (4:4).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в іншому матчі 7 квітня "Баварія" зустрінеться з ПСЖ. Став відомий розклад трансляцій цього поєдинку.