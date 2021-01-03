Где смотреть "Челси" – "Манчестер Сити": расписание трансляций центрального матча АПЛ

В воскресенье, 3 января, состоится центральный матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором "Челси" на своем поле примет "Манчестер Сити".

Лондонский клуб набрал 26 очков после 16 поединков и идет шестым, опережая "горожан" лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. Стоит отметить, что у подопечных Пепа Гвардиолы есть еще две игры в запасе, и в случае победы в них гости могут подобраться к лидерам первенства "Ливерпулю" и "Манчестер Юнайтед" на расстояние одного пункта.

Букмекеры считают "МанСити" фаворитами встречи. Ставки на их победу принимаются за коэффициент 2,20, на ничью – за 3,60, а успех хозяев оценивается котировкой 3,10.

Прямую трансляцию матча, который начнется в 18:30 по киевскому времени, в Украине можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports. В России игру покажет онлайн-кинотеатр Okko, а в Беларуси – "Беларусь 5".

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из недавних поединков "Манчестер Сити" без украинца Александра Зинченко сенсационно потерял очки в домашнем противостоянии с "Вест Бромвичем".