Где смотреть ''Боруссия'' – ''Челси'': расписание трансляций 1/8 финала Лиги чемпионов

Лондонский "Челси" в среду, 15 февраля, проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Команда украинского полузащитника Михаила Мудрика сыграет на выезде с дортмундской "Боруссией".

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Поединок примет стадион "Сигнал Идуна Парк". Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Украинские любители футбола смогут следить за поединком благодаря прямой трансляции на видеосервисе Megogo и ее стримминговом канале "Megogo Футбол 1". Он также доступен на платформе Volia TV.

Интересно, что эти команды еще никогда не встречались в еврокубках. Для Мудрика эта историческая игра может стать первой в составе "Челси" в Лиге чемпионов.

Отметим, что "Боруссия" одержала семь побед подряд, а вот лондонская команда сумела выиграть лишь один матч из последних восьми.

Именно по этой причине аналитики считают немецкую команду фаворитом встречи. Ставки на победу "шмелей" принимаются с коэффициентом 2,48. Ничья оценивается котировкой 3,40. А показатели на успех "Челси" достигают уровня 2,95.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаил Мудрик провел неудачный матч с "Вест Хэмом", не нанеся ни одного удара по воротам соперника.

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