Где смотреть 'Бавария' – 'Реал': расписание трансляций полуфинала Лиги чемпионов

Мюнхенская "Бавария" и мадридский "Реал" во вторник, 30 апреля, встретятся в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. 27-й поединок команд в самом престижном европейском клубном турнира состоится в Германии.

Игру примет стадион "Альянц Арена". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Бавария" – "Реал". Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. Показ запланирован и на платформе Volia TV. Перед игрой и после состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Фаворитом матча считается немецкая команда. Ставки на победу "Баварии" принимаются с коэффициентом 2,45. Ничья оценивается котировкой 3,60. А показатели на успех "Реала" достигают уровня 2,70.

В очных противостояниях мюнхенцы добыли 11 побед, мадридцы – 12. Три встречи принесли ничейный исход. При этом "Бавария" проиграла шесть из семи последних матчей с "Реалом", а обыгрывала испанцев в далеком 2012 году. В последний раз команды встречались в ЛЧ 2017/18. Тогда в полуфинале сильнее был испанский коллектив – 2:1 и 2:2.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти определился с участием украинца Андрея Лунина в матче с "Баварией".

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