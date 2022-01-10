Где смотреть "Барселона" – "Реал": расписание трансляций полуфинала Суперкубка Испании

Каталонская "Барселона" и мадридский "Реал" в среду, 12 января, сыграют в полуфинале Суперкубка Испании. Второе в сезоне Эль-Класико примет Международный стадион имени Короля Фахда в аравийском Эр-Рияде.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Барселона – Реал. Начало встречи – в 21:00 по киевскому времени.

Видео дня

В Украине увидеть принципиальное противостояние можно будет благодаря видеосервису Megogo и его каналу "Megogo Футбол 1". Он также доступен на платформе Volia TV.

Здесь за полчаса до стартового свистка арбитра зрителям предложат традиционную аналитическую студию с участием экспертов и журналистов.

Отметим, что с 2019 года Суперкубок Испании разыгрывается в формате финала четырех. В него выходят финалисты национального кубка и две лучшие команды чемпионата по итогам минувшего сезона.

Действующим обладателем трофея является "Атлетик" из Бильбао. В финале турнира прошлого года баски обыграли в овертайме "Барселону" – 3:2.

Каталонский гранд уже встречался с "Реалом" в нынешнем сезоне. В конце октября в рамках Примеры мадридцы добыли выездную победу над соперником – 1:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, в составе "Реала" впервые в сезоне 2021/2022 сыграл вратарь сборной Украины Андрей Лунин. Наш соотечественник помог своей команды выйти в 1/8 финала Кубка Испании, совершив несколько эффектных сейвов.