Где смотреть Англия – Швейцария: расписание трансляций матча 1/4 финала Евро-2024

Сборная Англии по футболу в субботу, 6 июля, проведет четвертьфинальный матч чемпионата Европы, который в эти дни проходит в Германии. Подопечные тренера Гарета Саутгейта, которые откровенно не впечатляют на первенстве, сразятся со швейцарцами.

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Встречу принимает стадион "Меркур Шпиль-Арена" в Дюссельдорфе. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Англия – Швейцария. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры, а также после поединка запланирована традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Команды 27 раз встречались друг с другом. Подавляющее преимущество на стороне британцев, которые выиграли 18 матчей против трех у соперника.

В последний раз в официальном поединке соперники играли в матче за третье место Лиги наций-2018/19. Тогда Англия выиграла в серии пенальти после 0:0 в основное и дополнительное время. В марте позапрошлого года "три льва" обыграли швейцарцев в товарищеском матче 2:1. Британцы в этой паре не проигрывали с 1981 года, когда в квалификации к ЧМ влетели в Базеле 1:2.

Как сообщал OBOZ.UA, в матче 1/8 финала чемпионата Евроы-2024 между сборными Турции и Австрии был забит самый быстрый гол в истории первенства на стадии плей-офф.

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