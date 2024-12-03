Где смотреть "Александрия" – "Динамо": расписание трансляций матча лидеров УПЛ
Киевское "Динамо" и "Александрия", которые делят лидерство в турнирной таблице Премьер-лиги Украины, всего за четыре дня проведут две встречи друг с другом. Первое противостояние столичный клуб сыграет на выезде в среду, 4 декабря. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30.
Прямой эфир из Александрии пройдет на телеканале UPL.TV, который доступен в сети многих всеукраинских и региональных операторов и платформ. Тут также будет организована традиционная аналитическая студия.
Спутниковое телевидение:
IPTV:
Аналоговое и цифровое телевидение + IPTV
Международные OTT платформы
Команды провели по 14 матчей и набрали по 36 очков. Они на шесть пунктов опережают донецкий "Шахтер", который идет третьим.
В минувшем сезоне динамовцы обыграли соперника дважды – 4:2 дома и 1:0 на выезде. В последний раз киевляне проигрывали "Александрии" в 2018-м, когда потерпели поражение в гостях 1:2.
Как сообщал OBOZ.UA, киевское "Динамо" не смогло удержать победу над "Колосом", потеряв очки и единоличное лидерство в Премьер-лиге.
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