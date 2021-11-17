Где и когда смотреть жеребьевку плей-офф ЧМ-2022 с участием Украины

Сборная Украины по футболу после победы в Боснии и Герцеговине поднялась на второе итоговое место в группе D. Уже известны все возможные соперники Украины в плей-офф ЧМ-2022, а также когда состоится жеребьевка стыковых матчей.

Официальная церемония жеребьевки начнется 26 ноября, в пятницу, в 18:00 по киевскому времени в швейцарском Цюрихе. На украинском телевидении ее покажет телеканал "Футбол 1". Также мероприятие будут транслировать на сайте УЕФА.

На этот раз плей-офф состоит из двух этапов – полуфиналов и финалов. 12 сборных-участниц будут разделены на три пути, победитель каждого из которых и получит путевку на Мундиаль-2022. Сначала, в матчах 24 и 25 марта 2022 года, команды проведут полуфиналы. Причем, состоятся они на полях сеяных сборных.

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Украина попала в когорту несеяных. Наши потенциальные соперники на первом этапе: Италия, Португалия, Уэльс, Швеция и Шотландия. 28 и 29 марта состоятся решающие поединки. Кто именно из победителей полуфиналов будет играть на своем поле, также решит жребий.

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