Футбольная сборная начала задыхаться и терять сознание в самолете по пути на Кубок африканских наций. Видео

Футбольная команда Гамбии едва не погибла в авиакатастрофе по дороге на Кубок африканских наций, поскольку так как в самолете отказала система подачи кислорода. Команда и тренерский штаб летели из столицы Банжула в Кот-д'Ивуар на турнир, когда во время полета игроки один за одним стали терять сознание. Всего через девять минут после взлета пилот был вынужден вернуться в аэропорт Банжула для аварийной посадки.

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Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Саиди Янко сообщил в своем посте в Instagram, что некоторые игроки страдали от головной боли и головокружений. Янко, опубликовавший видео с высадкой команды из самолета, раскритиковав ассоциацию своей страны за "неприемлемую" ситуацию.

"Как только мы зашли в салон, то заметили сильную жару, от которой с нас тек пот. Экипаж заверил, что кондиционирование воздуха включится, как только мы окажемся в небе. Нечеловеческая жара в сочетании с возникшей нехваткой кислорода вызвала у многих людей сильные головные боли и сильное головокружение. Более того, люди начали отключаться через несколько минут после входа в самолет и взлета", – написал Янко.

Бельгийский тренер сборной Гамбии Том Сенфиет сказал Nieuwsblad: "Мы все могли быть мертвы. Мы все быстро заснули. Я тоже. Мне снились короткие сны о том, как сложилась моя жизнь. Это было словно наяву".

Свой первый матч на Кубке африканских наций сборная Гамбии проведет 15 января. Соперником станет сборная Сенегала. Также в группе С выступят сборные Камеруна и Гвинеи.

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