Футболисты "Валенсии" ушли с поля из-за расизма во время матча чемпионата Испании

"Валенсия" всем составом ушла с поля во время выездного матча 29-го тура чемпионата Испании против "Кадиса" (2:1), в результате чего поединок был временно прерван.

Как сообщает издание The Sun, на 30-й минуте первого тайма защитник гостей Муктар Диакаби вступил в конфликт игроком соперников Хуаном Кала, по ходу которого последний якобы оскорбил темнокожего футболиста, позволив себе расистские комментарии. Диакаби и Кала получили по желтой карточке, а Габриэль Паулиста из "Валенсии" пытался успокоить своего одноклубника, но его попытки оказались тщетными.

Муктар покинул пределы поля и ушел в раздевалку. За ним последовали все партнеры по команде, а затем и игроки "Кадиса". Поединок был приостановлен на несколько минут.

После недолгих переговоров гости все же согласились продолжить матч. Однако Диакаби больше в игру не вступал. После инцидента он был заменен на другого защитника.

"Валенсия" уступила своим соперникам со счетом 1:2. Левантийцы занимают 12-е место в таблице с 33 очками после 29 туров, а "Кадис" поднялся на 13-ю позицию и имеет в своем активе 32 пункта.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч Лиги чемпионов между ПСЖ и "Истанбул Башакшехиром" был прерван после якобы расистского оскорбления со стороны одного из арбитров встречи.