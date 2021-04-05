Футболісти "Валенсії" пішли з поля через расизм під час матчу чемпіонату Іспанії

"Валенсія" всім складом пішла з поля під час виїзного матчу 29-го туру чемпіонату Іспанії проти "Кадіса" (2:1), в результаті чого поєдинок був тимчасово перерваний.

Як повідомляє видання The Sun, на 30-й хвилині першого тайму захисник гостей Муктар Діакабі вступив у конфлікт гравцем суперників Хуаном Кала, під час якого останній нібито образив темношкірого футболіста, дозволивши собі расистські коментарі. Діакабі та Кала отримали по жовтій картці, а Габріель Пауліста з "Валенсії" намагався заспокоїти свого одноклубника, але його спроби виявилися марними.

Муктар залишив межі поля та пішов у роздягальню. За ним попрямували всі партнери по команді, а потім і гравці "Кадіса". Поєдинок був призупинений на декілька хвилин.

Після недовгих переговорів гості все ж погодилися продовжити матч. Однак Діакабі більше у гру не вступав. Після інциденту він був замінений на іншого захисника.

"Валенсія" поступилася своїм суперникам з рахунком 1:2. Левантійці посідають 12-те місце в таблиці з 33 очками після 29 турів, а "Кадіс" піднявся на 13-ту позицію і має в своєму активі 32 пункти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч Ліги чемпіонів між ПСЖ і "Істанбулом" був перерваний після нібито расистської образи з боку одного з арбітрів зустрічі.