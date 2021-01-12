Футболисты в РФ массово отказались от российской вакцины от COVID-19

Футболисты российского "Урала" из Екатеринбурга всей командой отказались вакцинироваться местной вакциной от COVID-19 Sputnik V.

Как сообщил президент команды Григорий Иванов, он хотел привить всю команду, но ни к какому результату это не привело.

"Говорили с Прядкиным [глава Российской Премьер-лиги - прим. Ред] на эту тему, но ребята все отказались. Их можно понять: они молодые, болезнь проходит в легкой форме. А вот 10-20 сотрудников клуба готовы привиться. Я бы и сам вакцинировался, потому что пока самого не заденет болезнь, все думают, что это ерунда", – цитирует Иванова Sport24.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее переболевший COVID-19 чемпион мира по футболу в составе сборной Франции Поль Погба рассказал, что испытывает сильную слабость.

В августе полузащитник "Манчестер Юнайтед" сдал положительный тест на коронавирус, что вынудило его покинуть национальную команду и уйти на карантин