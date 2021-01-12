Футболісти у РФ масово відмовилися від російської вакцини проти COVID-19

Футболісти російського "Уралу" з Єкатеринбурга всією командою відмовилися вакцинуватися місцевою вакциною проти COVID-19 Sputnik V.

Як повідомив президент команди Григорій Іванов, він хотів прищепити всю команду, але ні до якого результату це не призвело.

"Говорили з Прядкіним [глава Російської Прем'єр-ліги. – Ред] на цю тему, але хлопці всi відмовилися. Їх можна зрозуміти: вони молоді, хвороба проходить у легкій формі. А ось 10-20 співробітників клубу готові зробити щеплення. Я б і сам вакцинувався, тому що поки самого не зачепить хвороба, всі думають, що це дурниця", – цитує Іванова Sport24.

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