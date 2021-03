Футболисты придумали "гениальный способ" забить гол. Видео

Футболисты "Славия Карловы Вары", выступающего в третьем дивизионе Чехии, отметились необычной голевой комбинацией в матче 1/8 финала Кубка страны против столичной "Славии".

При розыгрыше углового пять игроков "Карловых Вар" покружились, устроив в штрафной "хоровод", а затем резко разбежались. Тактика сработала и мощный защитник Людвик Тома головой забил второй гол, сделав счет 7:2 в пользу клуба из Праги.

"В наши дни существует множество странных и необычных ударов с углового, и, когда они не срабатывают, команды могут выглядеть немного глупо. Но когда они это сделают – как это сделали "Славия Карловы Вары" против "Славии Праги" – это определенно гениально", – говорится в описании к видео.

There are all kinds of weird and wonderful corner kick routines these days and, when they don't come off, teams can look a little silly.



But when they do - like Slavia Karlovy Vary did against Slavia Prague - it sure is a moment of genius! pic.twitter.com/DgevylpfIS