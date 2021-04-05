Футболисту английского клуба запретили играть за сборную Украины – СМИ

Александр Чеканов Футбол 22:15, 5.04.2021

Футболист английского "Вулверхэмптона" Макс Килман не сможет выступать за сборную Украины.

Соответствующее решение вынесла Международная федерация футбола (ФИФА), сообщил известный журналист Игорь Цыганков. За "желто-синих" 23-летний защитник не имеет возможности сыграть из-за того, что в его активе есть восемь матчей за сборную Англии по футзалу, пишет FootballHub.

"ФИФА направила письмо, в котором признала, что эти матчи, не позволяют Килману выступать в составе сборной Украины. То есть, у него есть английское футбольное гражданство и он должен пробиваться в сборную Англии. Футзальную, по пляжному или большому футболу. Потому что футзал, пляжный футбол и большой футбол – это одна семья. Например, если ты сыграл за одну сборную по пляжному футболу, то ты не имеешь права играть за сборные других стран. Поэтому, я думаю, что история с Максом Килманом уже закрыта", – сказал Цыганык.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по футболу неудачно стартовала в отборочном турнире ЧМ-2022, сыграв три матча подряд вничью.

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