Футболісту англійського клубу заборонили грати за збірну України – ЗМІ

Футболіст англійського "Вулверхемптона" Макс Кілман не зможе виступати за збірну України.

Відповідне рішення винесла Міжнародна федерація футболу (ФІФА), повідомив відомий журналіст Ігор Циганков. За "жовто-синіх" 23-річний захисник не має можливості зіграти через те, що в його активі є вісім матчів за збірну Англії з футзалу, пише FootballHub.

"ФІФА надіслала лист, в якому визнала, що ці матчі, не дозволяють Кілману виступати у складі збірної України. Тобто, у нього є англійське футбольне громадянство і він повинен пробиватися до збірної Англії. Футзальну, з пляжного або великого футболу. Тому що футзал, пляжний футбол і великий футбол – це одна сім'я. Наприклад, якщо ти зіграв за одну збірну з пляжного футболу, то ти не маєш права грати за збірні інших країн. Тому, я думаю, що історія з Максом Кілманом вже закрита", – сказав Циганик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з футболу невдало стартувала у відбірковому турнірі ЧС-2022, зігравши три матчі поспіль внічию.