Футболистка забила три автогола в одном тайме впервые в истории. Видео

Драматическим оказался товарищеский матч женского турнира SheBelieves Cup по футболу в Калифорнии между сборными США и Новой Зеландии. Гости потерпели сокрушительное поражение со счетом 0:5, причем три мяча в их ворота отправила собственная защитница Мейкайла Мур.

Футболистка английского "Ливерпуля" вышла в стартовом составе своей сборной и отличилась автоголами на пятой, шестой и 36-й минутах. Причем, необычный хет-трик она оформила тремя различными ударами: правой и левой ногой, а также головой. Смотрите, как это было.

Not great 😬



New Zealand’s Meikayla Moore has a hat trick against the US…of own goals. 🥴



(via @USWNT) pic.twitter.com/ssB8G5dhyE