Футболистка забила три автогола в одном тайме впервые в истории. Видео

Драматическим оказался товарищеский матч женского турнира SheBelieves Cup по футболу в Калифорнии между сборными США и Новой Зеландии. Гости потерпели сокрушительное поражение со счетом 0:5, причем три мяча в их ворота отправила собственная защитница Мейкайла Мур.

Футболистка английского "Ливерпуля" вышла в стартовом составе своей сборной и отличилась автоголами на пятой, шестой и 36-й минутах. Причем, необычный хет-трик она оформила тремя различными ударами: правой и левой ногой, а также головой. Смотрите, как это было.

Not great 😬



New Zealand’s Meikayla Moore has a hat trick against the US…of own goals. 🥴



(via @USWNT) pic.twitter.com/ssB8G5dhyE — OddsChecker (@OddsCheckerUS) February 20, 2022

Лишь после этого тренерский штаб новозеландцев решил заменить невезучую футболистку. 25-летняя Мур покинула поле в слезах на 40-й минуте.

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Интересно, что в мужском футболе такой случай фиксировали лишь однажды. В 1995 году в чемпионате Бельгии в матче "Андерлехта" и "Жерминаля" (3:2) "отличился" Стен Ван ден Буйс.

Как сообщал OBOZREVATEL, новичок "Барселоны" установил уникальное голевое достижение в ХХІ веке. Пьер-Эмерик Обамеянг сделал хет-трик в четырех странах.

Тем временем МЮ под дождем победил "Лидс" в Англии в матче с шестью голами. Звездный Криштиану Роналду отметился лишь желтой карточкой.