Футболиста "Шахтера" выгнали из клуба за нарушение спортивного режима – СМИ

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Владислав Вакула

Нападающий "Шахтера" Владислав Вакула покинул "Десну", куда перешел 13 января на правах аренды.

Как сообщает sport.ua со ссылкой на свои источники, 21-летний футболист молодежной сборной Украины был отчислен за "грубое нарушение спортивного режима".

Главный тренер черниговского клуба Александр Рябоконь подтвердил информацию о расторжения арендного договор, однако не стал называть причины.

"Вакула не будет играть в "Десне". Это пока все, что могу сказать на сегодняшний день. Это мое решение. Не буду вдаваться в подробности", – заявил Рябоконь в интервью Footboom.

Отметим, что профессиональную карьеру Вакула начал в 2016 году в харьковском "Металлисте", но почти сразу перешел в "Сталь" из Каменского где за 2 года сыграл в 3 матчах.

В 2018 стал игроком "Мариуполя", в 34 матчах забив 8 голов. В 2019 подписал контракт с донецким "Шахтером".

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе прошлого года украинского футболиста "горняков" выгнали из португальского клуба. Команда приняла решение досрочно вернуть арендованного украинского защитника.

ФК Десна