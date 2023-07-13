Футболиста сборной России загнобили в РФ за переход в 'задрипанную и заштатную' команду из Франции

Бывший футболист московского "Спартака" Евгений Ловчев жестко раскритиковал полузащитника национальной сборной РФ Далера Кузяева, который на правах свободного агента подписал контракт с французским "Гавром". Бронзовый призер Олимпийских игр-72 назвал ошибочным такое решение экс-игрока "Зенита".

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Об этом Ловчев гневно написал в своем Telegram-канале. Он выступил против стремления российских футболистов играть в европейских чемпионатах, а новую команду Кузяева описал как "задрипанную и заштатную", переход в которую нельзя считать шагом вперед.

"Мечта – это хорошо, амбиции – замечательно, но я рассматриваю эту историю как "искать добра от добра". На мой взгляд, это ошибочное решение – именно как переход из лучшего российского клуба в заштатный французский. Он не перешел хотя бы в средний французский клуб за деньги, ушел бесплатно в Тмутаракань в задрипанную команду. У нас страна сделала хороший шаг вперед – в том числе и в плане инфраструктуры: отличные стадионы, отели и базы. У нас не самый сильный чемпионат, в нем есть проблемы, но преподносить переход Кузяева в "Гавр" как что-то из ряда вон и выдающееся достижение я бы точно не стал", – отметил Ловчев.

Добавим, что Кузяев шесть лет защищал цвета "Зенита" и выиграл с ним все национальные трофеи. 30-летний футболист также провел 46 матчей в составе сборной России.

Как сообщал OBOZREVATEL, полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин пожаловался на то, что может до конца карьеры больше не сыграть в международных соревнованиях.

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