Футболиста сборной России не пустили в Турции на самолет из-за российского паспорта

Футболист петербургского "Зенита" Вячеслав Караваев столкнулся с проблемами во время своего отпуска в Турции из-за русского паспорта. 28-летний москвич, сыгравший уже 24 поединка за сборную России, не смог вылететь из Стамбула в Прагу.

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По словам Караваев ему из-за этого пришлось срочно менять планы и брать билет до Вены.

"Мы шесть часов ждали пересадку, а когда подошли к выходу, нам сказали, что чехи не пускают с русскими паспортами. Пришлось срочно менять планы и брать билет в Австрию", – цитирует Караваева sport24.ru.

Там его встретил его приятель Мартин Йиранек– футболист сборной Чехии, выступавший за московский "Спартак".

"В итоге еще три часа добирались до Праги на машине. Обратно тоже было с приключениями. Еле успели на пересадку, когда летели из Амстердама в Петербург. Первый рейс задержался, а пересадка была всего 1 час и 10 минут. В итоге мы бежали на рейс", – сказал Караваев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Караваев пожаловался на завышенные требования болельщиков и экспертов к игрокам национальной российской команды.

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