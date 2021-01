Футболиста 11-кратного чемпиона Ирландии убили в уличной драке

16-летний игрок 11-кратного чемпиона Ирландии по футболу ФК "Богемиан" Джош Данн получил смертельные ранения во время драки в одном из районов Дублина. Кроме футболиста пострадали еще три человека.

Flowers at the scene of last night’s fatal stabbing of a teenage boy in East Wall. A murder investigation is underway. Two others are being treated in hospital. #rtenews pic.twitter.com/y4ZUt6tN6W

По информации СМИ, конфликт возник между группой мальчиков и девочек-подростков с одной стороны и другой группой, в которую, возможно, входили некоторые взрослые.

Джошу сразу на месте оказали первую помощь и доставили в больницу, где он и скончался. Два других мальчика-подростка были ранены в результате инцидента, один из них серьезно. Оба проходят лечение в стационаре. На больничную койку попал и 20-летний мужчина.

В "Богемиане" заявили, что опустошены, узнав о смерти своего игрока.

"Джош был талантливым и всеми любимым молодым футболистом, которого будет очень не хватать всем. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования бывшим товарищам по команде и тренерам, а также всей его семье, друзьям и одноклассникам", – говорится в сообщении прес-службы клуба.

Everyone at Bohemians is devastated to learn of the death of Bohs-SKB player Josh Dunne in tragic circumstances.



Josh was a talented young footballer who will be sadly missed by former team-mates and coaches.



We extend our deepest condolences to his family and friends. ❤️🖤🧡 pic.twitter.com/g3vWoKhkQd