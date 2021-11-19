Футболист "Зенита" Ракицкий ждет встреч украинских и российских команд

Защитник питерского "Зенита" Ярослав Ракицкий сожалеет о том, что международные организации (УЕФА и ФИФА) разводят футбольные команды Украины и России в различных турнирах. 32-летний украинец считает это неправильным.

В интервью изданию "Спорт-Экспресс" бывший игрок донецкого "Шахтера" отреагировал на выход сборных Украины и России в плей-офф чемпионата мира-2022.

"Я бы хотел, чтобы российские и украинские команды встречались в Лиге чемпионов, как было раньше. И чтобы проводили турнирчики товарищеские. Это же нормально", – уверен бывший футболист нашей молодежной и национальной команд.

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Ракицкий готов приехать в сборную Украины, если его позовут. Пока же доволен тем, что его бывшие партнеры обыграли боснийцев.

"Они – молодцы, заслуженно победили. В первом тайме наш вратарь Бущан невероятный мяч потащил, а во втором на классе додавили. Мне непонятно, как Украина ни разу не победила Казахстан и дома сыграла вничью с финнами. Это раздражает, но, слава богу, выиграли. Осталось пройти стыки. Думаю, праздник будет на нашей улице.

У Украины молодая команда, почти все выступают в Лиге чемпионов или в Лиге Европы. Плюс старички Степаненко и Ярмоленко помогают. Так что шансы у нас хорошие", – уверен Ярослав.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ярослав Ракицкий задумался об уходе из "Зенита".

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