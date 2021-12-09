Футболист "Зари" отметился зрелищным голом с 30 метров в Лиге конференций. Видео

Максим Иншаков
Футбол
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Заря сыграла вничью с норвежцами

Полузащитник луганской "Зари" Егор Назарина забил гол-шедевр в матче 6-го тура Лиги конференций. 24-летний хавбек отметился в поединке против норвежского "Буде-Глимт".

На 15-й минуте Александр Гладкий заработал штрафной метрах в 30 от ворот Хайкина. Исполнять штрафной взялся Назарина и сделал это ювелирно.

Назарина открыл счет в матче

Мяч, словно пущенный из пушки, не оставил шансов голкиперу, влетев в девятку.

Отметим, что удержать победу подопечные Скрипника не смогли. На 68-й минуте мяч в свои ворота срезал Виталий Вернидуб.

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Заря не смогла победить

В турнирной таблице "Заря" с 7 очками заняла третье место в группе С и не смогла выйти в плей-офф.

Луганчане вылетели из Лиги конференций

Отметим, что несколькими часами ранее похожим пушечным ударом отметился Руслан Малиновский в игре "Аталанта" - "Вильярреал".

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