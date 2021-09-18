Двумя руками: в Англии забили самый невероятный гол в истории футбола. Как это было

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Мельберг Энкельман

16 сентября исполнилось 19 лет самом невероятному автоголу, который с тех пор занимает почетное первое место в любых сборниках футбольных приколов. Эпизод произошел в матче английской Премьер-лиги между "Бирмингемом" и "Астон Виллой" в 2002 году.

Болельщики после свистка выбежали на поле

В том сезоне "синие" впервые в своей истории пробились в АПЛ и бирмингемское дерби собрало огромное количество болельщиков. По мнению букмекеров и экспертов побеждать должна была "Астон Вилла", но произошло все наоборот.

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Момент аута

Хозяева выиграли 3:0, а ляп шведского защитника Улофа Мельберга и финского голкипера Петера Энкельмана навсегда вошел в историю английского и мирового футбола.

Петер Энкельман

На 77-й минуте проигрывая 0:2 Мельберг решил бросить аут своему вратарю, а тот не смог его отбить. Круглый снаряд предательски проскользнул под ногой и закатился в ворота. Встреча в итоге завершилась со счетом 3:0.

Улоф Мельберг

Судья засчитал гол, хотя позже признал свою ошибку. По правилам должен был быть назначен угловой, так как голкипер не коснулся мяча.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 сентября исполнилось одиннадцать лет с футбольного матча, в котором был забит самый глупый пенальти в истории.

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