Двумя руками: в Англии забили самый невероятный гол в истории футбола. Как это было

16 сентября исполнилось 19 лет самом невероятному автоголу, который с тех пор занимает почетное первое место в любых сборниках футбольных приколов. Эпизод произошел в матче английской Премьер-лиги между "Бирмингемом" и "Астон Виллой" в 2002 году.

В том сезоне "синие" впервые в своей истории пробились в АПЛ и бирмингемское дерби собрало огромное количество болельщиков. По мнению букмекеров и экспертов побеждать должна была "Астон Вилла", но произошло все наоборот.

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Хозяева выиграли 3:0, а ляп шведского защитника Улофа Мельберга и финского голкипера Петера Энкельмана навсегда вошел в историю английского и мирового футбола.

На 77-й минуте проигрывая 0:2 Мельберг решил бросить аут своему вратарю, а тот не смог его отбить. Круглый снаряд предательски проскользнул под ногой и закатился в ворота. Встреча в итоге завершилась со счетом 3:0.

Судья засчитал гол, хотя позже признал свою ошибку. По правилам должен был быть назначен угловой, так как голкипер не коснулся мяча.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 сентября исполнилось одиннадцать лет с футбольного матча, в котором был забит самый глупый пенальти в истории.