Футболист столкнулся с голкипером и умер от разрыва артерии. Момент попал на видео

Полузащитник клуба "Реал Титан" Хелар Гонсалес Альтамирано умер от тяжёлой черепно-мозговой травмы, полученной в матче Кубка Перу против команды "Дефенсор Нуэва Кахамарка". Трагедия произошла на 70-й минуте встречи.

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Альтамирано попытался сыграть в верховом единоборстве, когда столкнулся с вратарём соперников. После удара по голове он потерял сознание прямо на поле.

Игрока срочно доставили в больницу города Мойобамба, но спустя два дня он скончался. Причиной смерти стал разрыв артерии головного мозга.

Смерть футболиста вызвала резонанс в Перу. Его клуб выразил соболезнования и опубликовал кадры с прощания – гроб с телом Альтамирано доставили в похоронное бюро на катафалке, а также выложили видео голов, которые он успел забить в этом сезоне.

"Ты ушёл, оставив боль, но твоя любовь к футболу и семье навсегда останется с нами. Мы рядом с твоей семьёй в этот тяжёлый момент", – сказано в заявлении "Реал Титан".

Отец футболиста, который находился на трибуне во время матча, в интервью местному телевидению рассказал, что не сразу понял, что на газоне лежит его сын. "Я хотел выйти на поле, но меня не пустили. Я увидел его уже в больнице, когда он был в критическом состоянии", – сказал он.

Федерация футбола Перу также выразила соболезнования родным и близким погибшего. Похороны Хелара Гонсалеса Альтамирано состоятся в пятницу.

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