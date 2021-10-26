Футболист 'Шахтера' поставил 'Ворсклу' выше 'Динамо'

После матча чемпионата Украины по футболу, в котором "Шахтер" с трудом победил "Ворсклу", больше часа играя в большинстве, игрок "оранжево-черных" Валерий Бондарь похвалил полтавчан. 22-летнему парню родом из Харькова импонирует стиль команды Юрия Максимова.

В комментарии программе "Футбольный формат" защитник высказал сожаление, что мало кто так играет из коллективов отечественной Премьер-лиги.

"Конечно, мне понравилось, как действовала "Ворскла". Как такие команды могут не нравиться, которые играют с тобой в открытый футбол, прессингуют тебя и пытаются контролировать мяч? У нас таких команд очень мало в чемпионате. Могу назвать "Ворсклу" и "Зарю". Даже "Динамо" не играет с нами так открыто.

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Такие команды можно только хвалить, которые действительно выходят и играют в футбол с "Шахтером", а не закрывается сзади и сидят ждут какую-то контратаку или полумомент. Поэтому, конечно, это приятно", – высказался Бондарь.

Интересно, что Валерий предположил, что "Шахтер" мог бы победить с более крупным счетом, чем 2:0, если бы "Ворскла" играла в полном составе весь матч.

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