Футболист "Шахтера" отказался оставаться в донецком клубе – СМИ

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Оларенваджу Кайоде

Нигерийский нападающий "Шахтера" Оларенваджу Кайоде, который в этом сезоне играет в аренде в турецком "Сивасспоре", не намерен оставаться в украинской команде по истечению своего контракта, сообщает Futbal Galore.

Переговоры между донецким клубом и представителями игрока зашли в тупик. "Горняки" готовы выставить игрока на трансфер, чтобы не потерять деньги при переходе его свободным агентом.

Остается вероятность, что "Шахтер" вернется к обсуждению нового контракта с Кайоде, но пока представители "оранжево-черных" решили отложить его вопрос, чтобы поработать над другими целями.

Контракт 27-летнего нигерийца с "Шахтером" истекает в июне 2022 года. В активе Оларенважу четыре гола за Нигерию на международном уровне.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" может купить двух футболистов "Сассуоло", чтобы убедить наставника итальянской команды Роберто Де Дзерби возглавить донецкий клуб.

ФК Шахтер