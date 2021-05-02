Футболист "Шахтера" отказался оставаться в донецком клубе – СМИ

Нигерийский нападающий "Шахтера" Оларенваджу Кайоде, который в этом сезоне играет в аренде в турецком "Сивасспоре", не намерен оставаться в украинской команде по истечению своего контракта, сообщает Futbal Galore.

Переговоры между донецким клубом и представителями игрока зашли в тупик. "Горняки" готовы выставить игрока на трансфер, чтобы не потерять деньги при переходе его свободным агентом.

Остается вероятность, что "Шахтер" вернется к обсуждению нового контракта с Кайоде, но пока представители "оранжево-черных" решили отложить его вопрос, чтобы поработать над другими целями.

Контракт 27-летнего нигерийца с "Шахтером" истекает в июне 2022 года. В активе Оларенважу четыре гола за Нигерию на международном уровне.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" может купить двух футболистов "Сассуоло", чтобы убедить наставника итальянской команды Роберто Де Дзерби возглавить донецкий клуб.