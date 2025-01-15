Футболист сборной Украины забил унизительный гол российскому голкиперу через 2 минуты после выхода на поле. Видео

Украинский форвард "Олимпиакоса" Роман Яремчук выдал феерическую игру в первом матче 1/4 финала Кубка Греции с "Панатинаикосом". 29-летний львовянин появился на поле на 73-й минуте и через две минуты забил мяч в ворота российского голкипера Юрия Лодыгина.

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Проигрывая 0:1 наш футболист получил пас из глубины поля, эффектно разобрался с защитой и точным унизительным ударом между ног вратарю сравнял счет. До конца основного времени зрители больше голов не видели – 1:1.

Ответная игра запланирована 5 февраля. Этот гол стал вторым для Яремчука в текущем сезоне за 14 матчей. Форвард перешёл в "Олимпиакос" летом 2024 года за 3,5 миллиона евро из "Брюгге".

Роман Яремчук родился 27 ноября 1995 года во Львове. С шести лет он начал заниматься футболом в школе "Карпат", а затем продолжил карьеру в академии киевского "Динамо".

В 2016 году он установил рекорд, забив самый быстрый гол в истории Украинской Премьер-Лиги — на 8-й секунде матча. После успешных сезонов в "Динамо" он продолжил карьеру в Бельгии, сыграв за "Гент", а затем за "Бенфику", куда перешел в 2021 году. В 2022 году Роман подписал контракт с "Брюгге", став самым дорогим игроком в истории чемпионата Бельгии.

В составе сборной Украины Роман Яремчук дебютировал в 2018 году, а первый гол за национальную команду забил в 2019 году в матче против Сербии.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 января Яремчук спровоцировал скандал с бывшим форвардом киевского "Динамо" Виктором Леоненко. Футболист "Олимпиакоса" нецензурно высказался в адрес легенды "бело-синих", подводя итоги 2024 года.

7 января Кристина Яремчук, супруга Романа удивила поклонников яркими фотографиями с греческого пляжа. На снимках, опубликованных в Instagram, Кристина предстала в стильном черном купальнике с откровенным вырезом, который подчеркнул ее идеальную фигуру.

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