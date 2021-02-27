Экс-футболист сборной Украины перешел в клуб армии России и хочет получить гражданство РФ

Российский "Спортивный клуб армии Хабаровск", идущий на 7-м месте в Футбольной национальной лиге (2-й по силе дивизион Россия), объявил о подписании долгосрочного контракта с украинским защитником Денисом Тарадудой.

20-летний футболист будет выступать под 48-м игровым номером.

"Тарадуда будет заявлен в качестве легионера, однако имеются варианты получения в перспективе гражданства Российской Федерации и смены статуса", – говорится в сообщении пресс-службы "СКА Хабаровск".

Денис родился в ПГТ Бойковском (Донецкая область). Является воспитанником ФК "Днепр". Неоднократно привлекался в различные юношеские сборные Украины. В 2019 году дебютировал в УПЛ в составе "Ворсклы", был капитаном дублирующей команды.

Зимой 2021 года вместе с ФК "Тамбов" провел два сбора в Крымске. Имел предложение перейти в команду российской Премьер-лиги. Transfermarkt оценивает игрока в 25 000 евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 февраля украинский воспитанник донецкого "Шахтера" официально стал футболистом российского "Енисея", который выступает в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ).