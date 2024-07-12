Футболист сборной Украины признался, что родился в России

Футболист сборной Украины Максим Таловеров подтвердил данные Европейского футбольного союза (УЕФА) о том, что он родился в стране-агрессорке. При этом 24-летний защитник австрийского ЛАСКа отметил, что провел в России лишь несколько месяцев, после чего его родители переехали в Донецк.

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Об этом сам Таловеров рассказал в интервью YouTube-каналу Украинской ассоциации футбола (УАФ). По словам участника чемпионата Европы-2024 и игрока олимпийской сборной Украины, он родился в Нальчике, где в это время цвета местной команды защищал его отец.

"По поводу места рождения – я родился в Нальчике. Да, это Россия, потому что там играл мой папа. Но уже через несколько месяцев мы переехали всей семьей в украинский Донецк. Поэтому то, что у меня есть свидетельство о рождении там, это лишь формальность. Что касается Википедии, то там написано, что я родился в Донецке, наверное, потому, что я всегда говорил, что я из Донецка и это мой родной город. Нужно помнить, что с 2014 года моя семья, как и миллионы других, должны были переезжать. И самое страшное, что от этих ракет уже 10 лет страдают наши дети", – сказал Таловеров.

Во время Евро-2024 УЕФА указал Россию местом рождения в профиле Максима, после чего УАФ потребовал от швейцарских коллег изменить информацию. Отметим, что капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко также уроженец РФ – динамовец появился на свет в Сакнт-Петербурге.

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