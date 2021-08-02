Футболист сборной Украины фантастическим ударом принес своей команде победу в Бельгии. Видео

Левый защитник сборной Украины и "Брюгге" Эдуард Соболь отличился фантастическим победным голом в выездном матче второго тура чемпионата Бельгии против "Сент-Жиллуаза". Его точный удар привел к единственному взятию ворот в поединке.

Наш соотечественник появился на поле сразу после перерыва, заменив центрального нападающего Баса Доста. На 84-й минуте встречи "черно-синие" заработали право на угловой но исполнили его не лучшим образом – подача пошла в центр штрафной площади, где находились только игроки хозяев.

Один из футболистов "Сент-Жиллуаза", как казалось, выбил мяч головой из опасной зоны, но первым на подборе оказался Соболь. Украинец, которому никто не мешал, не дал "круглому" опуститься на газон и исполнил плотный удар с лета, с которым не справился голкипер.

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Для "Брюгге" эта победа стала первой в новом сезоне. Теперь на счету "черно-синих" 4 очка после двух туров. "Сент-Жиллуаз" имеет в своем активе три очка.

Как сообщал OBOZREVATEL, молодой украинский нападающий Николай Кухаревич забил эффектный дебютный гол за "Труа". Этим летом наш соотечественник перешел в клуб из элитного французского дивизиона.