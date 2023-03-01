Футболист сборной Италии забил редчайший гол с центра поля. Видео

Защитник ""Фиорентины" Кристиан Бираги отметился невероятным голом в 24-м туре Серии А. 30-летний футболист сборной Италии забил с центра поля в матче против "Вероны".

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Эпизод случился на 89-й минуте после того, как одноклубника Бираги сбили в районе центрального круга. Пока соперник извинялся перед пострадавшим, Кристиан нанес хлесткий и сильный удар в сторону ворот. Этот "выстрел" застал голкипера в расплох. Мяч по высокой траектории перелетел вратаря и оказался в сетке.

Поединок завершился со счетом 3:0, что позволило "фиалкам" набрать 28 очков и выйти на 12-ю позицию в турнирной таблице.

По информации статистического портала OptaPaolo этот гол, забитый с расстояния в 58 метров стал самым дальним точным ударом в элитном чемпионате Италии за последние десять лет.

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