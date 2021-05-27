Футболист сборной Дании забил фантастический гол "ударом скорпиона". Видео

Футболист сборной Дании и дортмундской "Боруссии" Томас Дилейни отметился невероятным попаданием в девятку во время тренировки национальной команды. 29 летний полузащитник не смог пробить вратаря с первой попытки. Мяч парашютом отскочил Томасу за спину, и тот "ударом скорпиона" отправил круглый снаряд четко в ворота.

"Гол мечты", – именно так описала мяч Дилейни пресс-служба сборной Дании в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько лет назад Дилейни отметился невероятным по красоте голом в тура Лиги чемпионов. Хавбек эффектно расписался в воротах "Брюгге".

Капитан хозяев решил не обрабатывать мяч после отскока от защитника и мощно пробил с лета с дальней дистанции. Пушечный удар Дилейни был настолько сильным, что голкипер гостей Людовик Бютель даже не шелохнулся.

Удар скорпиона – футбольный финт, – отражение мяча голкипером пятками в прыжке либо удар по мячу пяткой в прыжке через себя. Свое название получил за схожесть с атакой скорпиона, поражающего свою жертву. Автором и первым исполнителем этого футбольного приёма считается колумбийский вратарь Рене Игита.