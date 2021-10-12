Футболист вместо мяча влетел прямой ногой в лицо сопернику. Видео

Защитник "Клуб Регатас Бразил" (или как часто сокращенно называют команду - КРБ) Жоао Каэтано совершил ужаснейший фол в матче бразильской Серии Б. На 31-й минуте 22-летний уроженец Рио не успел первым к мячу и попал прямой ногой в лицо нападающему "Ботафого" Рафаэлу Наварро.

Судья моментально достал красную карточку и только это спасло игру от серьезной потасовки.

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Каэтано, получив небольшое повреждение, был удален еще до того, как смог подняться с газона.

Наварро катастрофических повреждений не получил. Форвард отыграл 83 минуты и ассистировал партнеру, когда тот забивал первый гол. В итоге матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Ботафого".

Отметим, что Наварро перешел в "Ботафого" из "Атлетико Гойяньенсе" в 2021 году. С тех пор в во втором дивизионе чемпионате страны провел 28 матчей, забив 10 голов и сделав 8 ассистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 сентября 18-летний полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиотт получил ужасную травму в выездном поединке четвертого тура английской Премьер-лиги против "Лидса". Его унесли с поля на носилках.