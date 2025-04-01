Футболист погиб при обороне Торецка: у воспитанника ФК 'Львов' остались маленькие дети

Бывший вратарь футбольного клуба "Львов" Юрий Яцкив, который после полномасштабного вторжения РФ присоединился к рядам ВСУ, погиб в бою с оккупантами в Донецкой области. Жизнь 26-летнего защитника оборвалась 30 марта 2025 года вблизи Торецка Бахмутского района, где на прошлой неделе обострилась ситуация на фронте.

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Юрий был уроженцем села Гийче Львовской области. С детства был влюблен в футбол и смог попасть в ДЮФШ ФК "Львов", где играл на позиции вратаря. Наставником голкипера был Олег Колобич. Пресс-служба известного клуба сообщила о гибели Яцкива на своих страницах в социальных сетях и выразила искренние соболезнования родным и близким спортсмена и военного.

После выпуска из "Львова" футболист защищал цвета "Юности" из родного городка Гийче, ФСК "Яворов", бережанской "Нивы", новояворовского "Горняка", артасовского "Стандарта", давыдовского "Кормила".

А когда РФ начала полномасштабную войну против Украины, Яцкив сменил вратарские перчатки на военную амуницию. И последние дни своей жизни защитник находился на одном из самых горячих направлений – вблизи Торецка Бахмутского района, где активизировались российские войска, пытаясь обойти город с флангов.

30 марта во время боя с оккупантами в Донецкой области 26-летний Яцкив погиб.

Дома защитника ждали жена Юлия и двое маленьких детей – 3,5 и 1,1 года, которые теперь остались без отца.

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