Футболист "Лацио" разбился в ДТП

Футболист молодежного состава "Лацио" Даниэль Герини погиб в возрасте 19 лет, разбившись в ДТП в Риме. Авария произошла около 20:00 в среду, 24 марта.

По данным итальянской газеты La Gazzetta dello Sport, Smart, в котором ехал Герини, лоб в лоб столкнулся с Mercedes A-Class. Даниэль, который был за рулем, погиб на месте. Еще двое пассажиров его автомобиля были срочно доставлены в больницу.

Водитель Mercedes, 68-летний мужчина, в шоковом состоянии также был госпитализирован. Итальянская полиция уже начала расследование, чтобы установить причину крушения.

"Мы потрясены болью. Президент и все люди, связанные с Лацио, вместе с семьей молодого Даниэля Герини скорбим об этой утрате", – говорится в заявлении Лацио в Twitter.

Даниэль Герини погиб в возрасте 19 лет Twitter Лацио

Также свои соболезнования выразили "Фиорентина" и "Эмполи".

Даниэль Герини разбился в ДТП Twitter Фиорентины

Некролог Twitter Эмполи

Герини начал свою карьеру в молодежной системе Лацио, а в 2016 году перешел в Торино в качестве бесплатного трансфера. Затем он играл за "Турин" и "Фиорентину" на молодежном уровне, прежде чем в начале прошлого года был отдан в аренду СПАЛ.

Герини, выступавший в сборной Италию U-15 и U-16, вернулся в "Лацио" в январе, подписав с клубом трехлетний контракт.

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