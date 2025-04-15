Футболист 'Карпат', установивший исторический рекорд УПЛ, пытался покончить жизнь самоубийством

Полузащитник "Карпат" Бруніньйо признался, что пытался покончить с собой. В интервью пресс-службе львовского клуба 25-летний бразилец рассказал о тяжелых периодах депрессии и своем опыте обращения за психологической помощью.

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Бруниньо, который недавно оформил самый быстрый хет-трик среди легионеров в истории украинской Премьер-лиги (за 9 минут), отметил, что в 2020–2021 годах переживал тяжёлую депрессию.

Эти трудные моменты в его жизни заставили его обратиться к психотерапевтам и психиатрам. Однако сегодня футболист говорит, что чувствует себя счастливым, благодаря тому, что играет в том клубе, где он хочет находиться, и ценит каждое мгновение.

"Я переживал не очень приятные мгновения. Я даже пытался покончить с собой. Но сегодня я счастлив, я реализовал себя, я играю в яркий футбол в стране, где хочу находиться", – отметил бразилец.

Бруно Роберто Перейра да Силва, или Бруниньо, родился 27 апреля 2000 года в Белу-Оризонти, Бразилия. Он является воспитанником академии "Атлетико Минейро" и в 18 лет дебютировал в Серии А.

В последние четыре года Бруниньо проходил аренды в командах как Серии А, так и Серии Б, сыграв 55 матчей в элите (2 гола) и 48 матчей во втором дивизионе (7 голов). Он универсален, играя в основном атакующим полузащитником, но также выступал на позиции левого вингера. В 24 года он пришел в "Карпаты", став первым европейским клубом в его карьере.

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