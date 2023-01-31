Футболист ''Динамо'' забил фантастический гол шведой и спас киевлян от поражения. Видео

Защитник "Динамо" Константин Вивчаренко отметился невероятным ударом в товарищеском матче на сборах в Турции. Гол 20-летнего футболиста сборной Украины помог столичной команде уйти от поражения в игре с "Аустрией Лустенау" (2:2).

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На 60-й минуте Бенито отобрал мяч, отдал передачу на партнера, затем круглый снаряд получил Вивчаренко. Молодой игрок из района полукруга перед штрафной площадкой "выстрелом" внешней стороной стопы (шведой) по фантастической траектории отправил кожаную сферу точно в сетку.

Вивчаренко родился в Одессе. За "Динамо" выступает с 2018 года. В Премьер-лиге в сезоне 22/23 принял участие в 12 поединках, отметившись 1 ассистом. Трансферная стоимость составляет 1 млн евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра с "Аустрией Лустенау" стала первой за три на сборах для "Динамо", в которой киевляне не проиграли.

Первая встреча против австрийского "Рапида" завершилась со счетом 0:4, а вторая игра против словенского "Марибора" – 0:2.

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