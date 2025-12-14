Футболист 'Динамо' 'расстрелял' российского голкипера в чемпионате Франции. Видео

ПСЖ одержал гостевую победу над "Мецем" в результативном матче чемпионата Франции, однако один из голов хозяев стал символичным для украинских болельщиков. Отличился футболист "Динамо" Георгий Цитаишвили, пушечным ударом поразивший ворота ПСЖ, которые защищал голкипер сборной России Матвей Сафонов.

На 80-й минуте Цитаишвили решился на смелый проход, сместился с фланга и сыграл в стенку с Готье Эйном, который эффектно отдал передачу пяткой. После этого 25-летний экс-игрок сборной Украины мощным ударом отправил мяч в сетку, не оставив шансов российскому вратарю.

В эпизоде могли сыграть надежнее сразу несколько игроков обороны соперника. Хвича Кварацхелия не доработал момент и не пошел за партнером по сборной, а Илья Забарный, ранее выступавший с Цитаишвили за один клуб, не сумел заблокировать удар и позволил нанести решающий выстрел по воротам.

Сразу после гола режиссер трансляции показал трибуны, где рядом развевались флаги Украины и Сакартвело. В итоге ПСЖ одержал победу над "Мецем" со счетом 3:2.

Напомним, что Цитаишвили подписал контракт с киевским "Динамо" в 2016 году, однако не сумел закрепиться в составе, большую часть карьеры проведя в арендах. Он успел поиграть за "Черноморец", "Ворсклу", клубы из Польши, Грузии и Испании. В позапрошлом сезоне выступал за "Гранаду", но команда не смогла выйти в Примеру, и полузащитник покинул её этим летом, уйдя в аренду в "Мец".

Ранее Цитаишвили признался, что сознательно отказался от выступлений за национальную сборную Украины. 24-летний футболист всегда ставил перед собой цель выступать за команду Грузии, за которую он дебютировал в сентябре 2021 года.

