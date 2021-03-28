Футболист "Динамо" потрясающим ударом принес сенсационную победу в отборе ЧМ-2022. Видео

Нападающий киевского "Динамо" Жерсон Родригес стал автором сенсационной победы сборной Люксембурга в матче отбора на чемпионат мира-2022 против Ирландии. Это стало первой победой команды за 12 лет на выезде в квалификации ЧМ/Евро.

Люксембург впервые за 12 лет добыл победу в отборе ЧМ/Евро OptaJoe

25-летний футболист вышел в стартовом составе, а на 85-й минуте забил фантастический дальний гол. Жерсон получил мяч на подступах к штрафной, развернулся, и метров с 25 отправил круглого точно в сетку.

На видео с 7:39.

Перед игрой букмекеры на победу сборной этой карликовой страны принимали ставки с коэффициентом 6,30.

Ставки букмекеров

Это Родригес гол стал шестым в футболке национальной сборной.

Ирландия – Люксембург 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 85 Родригес.

Ирландия – Базуну, Доэрти (Брэйди, 46), О`Ши, Кларк (Макклейн, 61), Стивенс, Браун, Найт, Робинсон (Лонг, 73), Каллен (Моламби, 88), Коулмэн, Коллинз (Пэрротт, 88).

Люксембург – Морис, Махмутович, Янс, Шано, Мартинс, Синани (Жерсон, 90), Тилль, Тилль (Девилль, 79), Мартинс Перейра, Родригес, Баррейро.

Предупреждения: Тилль (13), Стивенс (53), Синани (53), Янс (58), Каллен (80).

Как сообщал OBOZREVATEL, кроме Люксембурга, в матчах 27 марта сенсационный результат продемонстрировала и Мальта. Встреча этого небольшого государства в Средиземном море против Словакии завершилась со счетом 2:2.