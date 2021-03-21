Футболист "Динамо" исключен из сборной перед матчами отбора на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза исключил Томаша Кендзеру из расширенного списка игроков, вызванных на матчи отбора чемпионата мира-2022.

Перед мартовскими матчами польской национальной команды список сократился на 8 фамилий, в числе которых оказалась и фамилия защитника киевского "Динамо" . До этого 26-летний футболист принимал участие во всех матчах отбора на Евро-2020 (9 игр) и Лиге наций-2020/21 (5 поединков).

Комментируя свое решение, Соуза подчеркнул, что со сборной никого не исключают раз и навсегда.

"Это отсылки к следующим трем матчам, а не к финалу Евро-2020. Тот факт, что кто-то сейчас в команде, не означает путевку на чемпионат Европы и наоборот. Что касается имен, немного терпения. Ближайшие матчи дадут вам ответы на ваши вопросы. И тогда будет легче понять некоторые из моих решений", – приводит слова Соузы dziennikzachodni.pl.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе Кендзера во время отпуска в Объединенных Арабских Эмиратах сделал предложение своей украинской девушке Виктории Стецык и получил ответ "Да".