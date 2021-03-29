ФСБ показало видео задержания в Москве украинского экс-футболиста, осужденного за "шпионаж" на 12 лет

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала ролик задержания в Москве украинского футболиста Василия Василенко, осужденного за якобы шпионаж в пользу "Укроборонпрома".

Бывший игрок "Таврии" (Новотроицкое), "Торпедо" (Мелитополь) и "Дружбе" (Бердянск) был задержан в российской столице 24 октября 2019 года во время якобы получения деталей для российского ЗРК С-300. рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом режиме, а его материалы находятся под грифом "секретно".

Мосгорсуд приговорил Василенко к 12 годам колонии строгого режима. 29 марта Апелляционный суд РФ отклонил жалобу адвокатов гражданина Украина, и приговор вступил в законную силу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму 66-летнюю пенсионерку Галину Довгополую осудили на 12 лет за "шпионаж".