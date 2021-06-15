Франков сказал, почему Украина проиграла Нидерландам: своими руками выкопали себе яму

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков заявил, что сборная Украины проиграла Нидерландам в первом матче на Евро-2020 из-за индивидуальных ошибок игроков. При этом он призвал не винить во всех бедах левого защитника Виталия Миколенко.

По словам журналиста, команду Андрея Шевченко "подкосила" травма вингера Александра Зубкова и выход на поле вместо него Марлоса, который "отродясь не работал в отборе и привык заниматься чисто конструктивом". Об этом он сказал в интервью российскому изданию "Спорт-Экспресс".

"Ребята, мы же сами своими руками выкопали себе яму! У нас выпал игрок в этой зоне, и мы его никем не заменили! И Дюмфрис катался по этому флангу как на коньках. Миколенко ко второму тайму достали до такой степени, что он начал ошибаться. Считаю, не надо делать из него козла отпущения. Миколенко стал заложником решения по Марлосу", – считает Франков.

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Напомним, матчи Евро-2020 можно посмотреть на телеканале "Украина".

Как писал OBOZREVATEL, Украина проиграла Нидерландам в концовке поединка, финальный счет на табло – 2:3. В составе "сине-желтых" результативными ударами отличились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.

В группе С украинцам предстоит также сыграть против Австрии и Северной Македонии.