Форвард сборной Украины забил первый мяч в Германии и спас команду от поражения. Видео
Молодой футболист сборной Украины Даниил Сикан забил первый мяч во второй немецкой Бундеслиге, где он выступает за "Ганзу" на правах аренды из донецкого "Шахтера". Причем, 20-летний уроженец Житомира сравнял счет в гостевом матче с "Дармштадтом" (1:1) и принес команде одно очко.
Сикан вышел на замену на 63-й минуте, а уже на 65-й отправил мяч в ворота после подачи углового. На эмоциях "джокер" поцеловал эмблему своего нового клуба.
Активный Даниил на 69-й минуте получил еще и желтую карточку. Но после финального свистка отпраздновал с партнерами успех, ведь соперник борется за повышение в классе и занимает третье место в турнире, а его команда – 15-е.
Смотрите обзор матча. Гол Сикана на видео – после углового в 3:49. Также впечатляет, как немецкий комментатор называет украинца Данилом Ярославовичем.
Напомним, аренда чемпиона мира среди молодежи-2019 рассчитана в Германии до окончания сезона 2021/22. Ранее "Шахтер" дважды отдавал нападающего в аренду в "Мариуполь". Популярный сайт Transfermarkt оценивает Даниила в 1,5 млн евро.
За сборную Украины парень уже провел четыре матча и забил один мяч. Напомним, главную команду страны сейчас возглавляет бывший наставник Сикана в "молодежке" Александр Петраков. В конце марта наши сыграют в плей-офф ЧМ-2022 с Шотландией.
Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры дали прогнозы, выйдет ли Украина на ЧМ-2022.