Форвард сборной Украины переходит в немецкий клуб второго дивизиона

Форвард сборной Украины по футболу Даниил Сикан переходит из донецкого "Шахтера" в немецкую "Ганзу" – клуб второй Бундеслиги. 20-летний футболист в воскресенье вечером прошел в Ростоке медосмотр, и сторонам осталось договориться о последних деталях перехода. В Германии чемпион мира среди молодежи 2019 года будет выступать на правах аренды до окончания сезона 2021/2022.

Об этом сообщает популярное немецкое издание Bild. Кроме "Ганзы", на Сикана претендовал бельгийский "Мехелен" и один из австрийских клубов, но в Ростоке Даниилу пообещали постоянную игровую практику. В "Шахтере" же его контракт действует до лета 2023 года. В нынешнем сезоне он забил два мяча в 14 матчах за "горняков".

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Ранее "Шахтер" дважды отдавал нападающего в аренду в "Мариуполь". Сайт Transfermarkt оценивает его в 1,5 млн евро. За сборную Украины уроженец Житомира провел четыре матча и забил один мяч. Напомним, главную команду страны сейчас возглавляет бывший наставник Сикана в "молодежке" Александр Петраков.

Во второй Бундеслиге "Ганза" с помощью Даниила хочет отдалиться от зоны вылета, поскольку сейчас находится лишь на 14-м месте.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виктор Цыганков отказался перейти в команду элитного еврочемпионата.

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