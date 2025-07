Финские фанаты спели 'Путин – х**ло' на матче 'Шахтера'. Видео

Матч квалификации Лиги Европы в финском Тампере между "Ільвесом" и донецким "Шахтером" превратился в антивоенную акцию. Уже на первых минутах встречи местные ультрас исполнили всем известную кричалку "Путин – х**ло". Их поддержал весь стадион "Таммела": зрители аплодировали и скандировали вместе с фанатами.

Как сообщает журналистка Ирина Козюпа, перед стартом игры на трибуне стадиона "Таммела" также появился баннер с надписью на английском: "The war is not over" — "Война продолжается". Таким образом украинцы решили в очередной раз напомнить Европе о полномасштабном вторжении России в Украину.

Интересно, что аналогичный баннер ранее появлялся и в Германии — на матче Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Баварией" в Гельзенкирхене.

Ответный поединок между "Ільвесом" и "Шахтером" состоялся 17 июля. Напомним, что в первом матче украинский клуб уверенно победил со счётом 6:0.

