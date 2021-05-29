Финал Лиги Чемпионов-2021: видео голов в матче "Манчестер Сити" – "Челси"

Лондонский "Челси" стал победителем Лиги чемпионов сезона 2020/2021. В финале турнире "аристократы" обыграли "Манчестер Сити", в составе которого все 90 минут провел украинец Александр Зинченко.

Победный мяч номинальные гости провели на 42-й минуте встречи. После разрезающей передачи из глубины немецкий легионер "Челси" Хаверц выскочил на вратарь соперника Эдерсона, обыграл его и закатил мяч в пустые ворота.

Вашему вниманию видео точного удара.

Лига чемпионов. Финал

Порту, стадион "Драгау"

Главный арбитр: Антонио Матеу Лаос (Испания)

Арбитр VAR: Алехандро Эрнандес

"Манчестер Сити" (Англия) – "Челси" (Лондон, Англия) – 0:1

Видео дня

Гол: Хаверц, 42

"Манчестер Сити": 31. Эдерсон – 2. Уолкер, 3. Диаш, 5. Стоунз, 11. Зинченко, 7. Стерлинг, 17. Де Брюйне, 20. Силва, 47. Фоден, 8. Гюндоган, 26. Марез

Запасные: 13. Стеффен, 33. Карсон, 6. Аке, 14. Лапорт, 22. Менди, 50. Гарсия, 27. Канселу, 16. Родри, 25. Фернандиньо, 9. Габриэл Жезус, 10. Агуэро, 21. Торрес

"Челси": 16. Менди Эд. – 2. Рюдигер, 21. Чилвэлл, 24. Джеймс, 28. Аспиликуэта, 6. Тьягу Силва, 5. Жоржиньо, 7. Канте, 19. Маунт, 29. Хаверц, 11. Вернер

Запасные: 1. Аррисабалага, 13. Кабальеро, 3. Алонсо, 4. Кристенсен, 15. Зума, 33. Эмерсон Палмиери, 17. Ковачич, 20. Хадсон-Одои, 23. Гилмор, 10. Пулишич, 22. Зиеш, 18. Жиру

Гол Хаверца

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА рассматривает вариант с изменением формата плей-офф Лиги чемпионов.