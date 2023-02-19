Знаменитый экс-вратарь сборной России Александр Филимонов прокомментировал ситуацию с отстранением РФ от всех международных турниров. По мнению 49-летнего Филимонова, его страна должна прекратить унижаться и начать говорить с позиции силы.

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"По большому счету, нашу страну лишили спортивных соревнований, в частности, футбольных. Мировые и европейские спортивные функционеры должны компенсировать нам то, что наши клубы потеряли со всех точек зрения – с финансовой, с репутационной", – цитирует россиянина ТАСС.

Филимонов считает, что чтобы этого добиться, необходимо действовать жестко.

"Я бы, честно говоря, предпочел разговаривать жестко, потому что разговор с уступками с нашей стороны они не понимают. На основании своих желаний и каких-то своих мнений они просто спортивную часть страны вычеркнули из мирового спорта, в частности, европейского", - добавил спортсмен.

Также Филимонов уверен, что перед Россией необходимо попросить прощения за бан.

"Я думаю, что ничего позитивного не будет, пока не будут принесены извинения, не будет движения навстречу нашей спортивной общественности, нашему спорту", – сказал бывший вратарь "Спартака".

Российские болельщики бурно отреагировали на такое признание голкипера, назвав его дураком.

"Россия сейчас с позиции силы может только в СМИ болтать. Чтоб болгары восхитились", - пишут юзеры.

Фанаты шутят, что в РФ проходит день открытых дверей в вытрезвителе или в сумасшедшем доме.

"Что с ними не так? У людей напрочь отсутствует критическое мышление.Оказывается это перед нами должны извинятся", - интересуются российские любители спорта.

Болельщики интересуется, как по мнению Филимонова должно выглядеть "жесткое общение".

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