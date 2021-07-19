ФИФА дисквалифицировала трех российских футболистов за допинг

Международная федерация футбола (ФИФА) наказала трех российских игроков за нарушение антидопинговых правил и дисциплинарного кодекса организации. Под санкции попали Иван Князев, Дарья Мещерякова и Владимир Обухов.

Как сообщается на официальном сайте ФИФА, еще в 2013 году они сдали тесты на допинг, которые были проанализированы в московской лаборатории. Изначально результаты были зарегистрированы в системе как отрицательные, но после дополнительного расследования, в котором приняли участие ФИФА и Всемирное антидопинговое агентство (WADA), в крови россиян нашли метандиенон (у Князева и Обухова) и фуросемид (у Мещеряковой).

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29-летний нападающий "Тамбова" Обухов сотрудничал со следствием и оказывал всяческую помощь в расследовании, поэтому получил шестимесячную дисквалификацию. Ее действие началось 2 июня 2021 года и продлится до 2 декабря.

28-летний Князев, который выступал на позиции защитника за молодежные сборные России, и 26-летняя голкипер Мещерякова не смогут играть в футбол на протяжении двух лет, начиная с 19 июля 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, двух российских гребцов поймали на допинге перед Олимпийскими играми в Токио, вследствие чего сборной РФ пришлось сняться с соревнований в формате парной четверки.